Kristlased on igale järgnevale põlvele andnud edasi ülestõusmise sõnumit kindla veendumusega, et jäädes ise ustavaks esiisade usule, võime loota, et järeltulevad põlved samuti seda usku edasi kannavad. Sama kohustus on ka meil, kirjutab EELK peapiiskop Urmas Viilma ülestõusmispühamõtiskluses.