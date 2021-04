Enamik meist on üles kasvanud mune süües: see on tavaline osa hommikusöögist ja levinud koostisosa küpsetistes. Ent harva mõtleme sellele, kust munad tulevad ja kas me peaksime neid ikka tarbima.

Eks me kõik oleme täheldanud, et veganlus on muutumas aina tavapärasemaks – näeme ju vegantooteid isegi väiksemates toidupoodides ja ka veganvalikud restoranide menüüdes on juba tavaline. Ent kas teadsid, et munade tarbimine on seevastu aastast aastasse kasvanud? 2020. aastal tarbiti Eestis ühe inimese kohta keskmiselt 235 muna aastas, mis on 24 protsendi võrra rohkem kui kümme aastat varem, mil tarbiti keskmiselt 189 muna aastas.