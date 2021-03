Teatripäeval aasta teatriauhindade üleandmiseks korraldatud tseremooniad on olnud minu kui kirgliku teatrisõbra jaoks alati üks aasta oodatumaid teleõhtuid. Tänavu tuli koroonapandeemia tõttu piirduda juba teist aastat selle ürituse kehvapoolse säästuprojektiga. On ütlemata kahju, et teletegijad ei võtnud vaevaks saate nimel rohkem pingutada.