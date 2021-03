Lüganuse kool FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Eestikeelsele õppele ülemineku eelduseks kõigis Eesti koolides on tänaste vene õppekeelega koolide üleviimine eesti õppekeelele ning tänaste eestikeelsete heal tasemel koolide hoidmine. Just viimastest sõltub ka see, kuidas läheb esimesega, kirjutavad endine kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ja Lüganuse volikogu liige Marja-Liisa Veiser (Isamaa).



Seda tasub silmas pidada ka Lüganuse ja Maidla koolide puhul, sest tänane kohaliku vallavõimu valitud suund haridusasutuste ümberkorraldamisel seab tõsiselt ohtu sealse eestikeelse põhihariduse omandamise võimaluse jätkumise. Eriti radikaalne on kavandatav muudatus Lüganuse koolile, kus hariduse andmise lõppemine oleks vaid aja küsimus. Selliste otsuste juures tuleks silmas pidada, et piirkonna jaoks olulise kooli kaotamine on lõplik, seda otsust enam hiljem tagasi pöörata ei saa. Selliste koolide kadumisega kaovad olulised eestikeelse koolihariduse tugipunktid, millele toetuda ka lõimumispoliitikas.