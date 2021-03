TTÜ tervisetehnoloogiate instituudi juhtivteadur Ago Samoson kirjutab sellest, kuidas on ühiskonnas võimalik vaenukõne vähendada nii, et seadust poleks vaja rakendada.

Venemaa sisepoliitikat tavatsevad analüütikud iseloomustada nii: omadele kõik, teistele seadus. See põhimõte kujundas võimupüramiidi, kus kõigil on midagi kaotada.

Väga keeruline on üldse millestki rääkida nii, et seda pole võimalik mingis kontekstis või suhteahelas vaadelda kellegi vastasena ja millelegi õhutamisena. Isegi Eesti maavõidu tähistamist jalgpallis võib tõlgendada vihana õnnetu kaotaja vastu. Silme ette tuleb ka kohe Eesti presidendi juubeldamine julgeolekunõukogu liikmeks saamise puhul. Kuidas taolist näoilmet ja poosi peaksid tõlgendama «kaotanud» rumeenlased? Tõenäoliselt riivab see nende hinge rohkem kui soomlasi, kelle presidenti nimetati müüjatüdrukuks.