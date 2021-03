Viimastel nädalatel on Keeleametile esitatud Eesti eri paikadest arvukalt kaebusi ingliskeelse väljendi drive-in kasutamise kohta avalikus teabes. Selliseid silte näeb nende kaupluste ning söögi- ja joogikohtade ees, ustel ja akendel, mis oma kaupa kaasa müüvad. Tihti on drive-in-silt ka kohas, kuhu auto ega muu sõiduvahendiga ligi ei pääse. Meenutagem, et selle võõrkeelse tsitaatväljendi tähendus on sissesõidu-, näiteks sissesõidukohvik, sissesõidurestoran, sissesõidumüük jne. See tähendab, et kaupa või teenust on võimalik saada autost väljumata.