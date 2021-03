Euroopa komisjon otsustas neljapäeval alustada kiirmenetlust vaktsiinipasside väljatöötamiseks. Vaktsiinipass sisaldaks infot inimese vaktsineerimise kohta, samuti koroonatesti tulemusi nendel, kes pole vaktsiini saanud ning teavet koroona läbipõdemise kohta. Passi eesmärk võimaldada vabamat liikumist on hea, kuid kriitikud on esile toonud passiga seotud põhimõttelisi ja eetilisi probleeme.

Veebruaris Royal Society teadlaste paneeli poolt avaldatud ülevaade esitab 12 tingimust, millele vaktsiinipass peab vastama. Esiteks passist on kasu siis, kui vaktsiinipassi kandjad tõesti on garanteeritult viirusevabad. Praegu on vaktsineerimine kestnud veel liiga lühikest aega, et osata hinnata, kui kaua vaktsineerimise mõju võib kesta, samuti ei ole teada eri vaktsiinide kaitsev mõju viiruse uute tüvede eest.