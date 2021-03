Koolidele on appi tulla väga raske, sest kutsenõuded teevad selle keeruliseks, nendib haritlane Andres Kraas.

Hiljutine haridus- ja teadusministri üleskutse – tulla kooli appi õpetama, sest koroonakriis on haridusvaldkonda tublisti räsinud – on väärt mõte, kuid raskesti teostatav! Endise haridusministri Jaak Aaviksoo määruse nr 30 järgi kehtestati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 74 lõike 5 alusel uued kvalifikatsiooninõuded direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide ametikohal töötamiseks. Määrus jõustus 1. septembril 2013 ja sõidab nagu tank pedagoogidest üle, kehtestades õpetajaametisse kvalifitseerumisel ahistava ajapiirangu.

Need, kes töötasid määruse jõustumise kuupäeval koolis õpetajana, säilitasid automaatselt õpetajakutse ja õiguse koolis edasi töötada; need, kes sel saatuslikul kuupäeval ametis polnud, jäid kõigest ilma. Selleks et uuesti ametisse astuda, peavad nad sooritama tasulise kutseeksami. Seetõttu lõid paljud käega ja tõmbasid pedagoogiametile kriipsu peale, kuna ei pidanud vajalikuks bürokraatiaga rinda pista.