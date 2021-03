Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Hiljuti käis üks kirjanik sotsiaalmeedias välja idee saata koroonaeitajad üksikule saarele ilma kiirabi ja tagasipöördumisvõimaluseta. Jagamisi ja laike tuli robinal. Leian, et humoorikaid frustratsiooniväljendusi tulekski võtta humoorikate frustratsiooniväljendustena. Samas tekkis küsimus, kas formaalselt pole tegu vihaõhutamisega, praegusel juhul siis ühe inimgrupi suhtes ja veendumuste alusel.

Ma ei saanud kuigi pikalt arutleda, sest näitlikustamise huvides asendasin üleskutses koroonaeitajad mõne traditsiooniliselt diskrimineerituga, mispeale Facebook blokeeris ajutiselt mu konto (teadagi: vastuolu kogukonna standarditega). Mõistetav. Viimati juhtus nõnda, kui tõmbasin paralleeli EKRE ja Keskkerakonna töödeviisi ja SSi moto vahele: minu au on truudus, st et truudus parteile on ainus au ja südametunnistus.