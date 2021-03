Euroopa Komisjon on avalikustanud plaani, et välja töötada nii-öelda «koroonapass» ehk ametliku nimetusega «Green passport», mis peaks võimaldama kiiremini piire avada ja hõlbustama reisimist Euroopa Liidu sees. Tutvusin välja töötatud kavaga, mis on käesoleval nädalal kiirkorras üheks arutelupunktiks ka Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlament peaks selle plaani üle hääletama juba täna ja kindlasti on see juba järgmisel nädalal üheks teemapunktiks Euroopa Liidu ülemkogul ehk valitsusjuhtide koosviibimisel. Ühtne Euroopa Liidu koroonapass tundub ehk alguses isegi hea mõttena: kes meist oleks selle vastu, kui terved inimesed saaksid muretumalt reisida ja Euroopas riigipiire ületada? Kuid tihti on oht palju suurem kui saadav kasu.