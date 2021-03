Pirita velotreki korda tegemine on olnud aastaid päevakorral, aga ikka kuhugi kadunud, sest seda pole peetud oluliseks. Samal ajal on Pirita tähtsus sportimise kohana tohutult kasvanud, kirjutab Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Pirital on olnud velodroom 48 aastat, tegemist on Pirita ja Eesti spordi ühe sümboliga. Kahjuks on see praegu väga mannetus seisus, kuid lootused on suured. Tallinna linna ettepanekul peaks riigi eelarvestrateegiasse 2022–2025 kanduma neli spordiobjekti. Üks neist on Pirita velodroom.