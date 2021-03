Milline peaks olema maapiirkonnas liiklemise võimalus võrreldes linnaga? Tulevikus võiks see kindlasti olla paindlikum kui tänane üpris jäik liinivõrk. Hetkel on käimas erinevaid projekte Eesti eri maapiirkondades, et oleks võimalik tellida ühistransporti oma liikumisvajadusest lähtuvalt. Näiteks annab inimene märku, et tahad õhtul kell 18:30 bussi Saarepeedile, et minna näiteks Viljandisse vanaemale külla. See tooks hajaasustusega piirkonna ühistranspordi kvaliteeditaset linnapiirkondade lähemale ning muudab ka väiksemates kohtades elu mõnusamaks.