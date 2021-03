Kui räägitakse Eesti julgeolekust, siis piirdub jutt tihti meie kahe protsendi kaitsekulutuste ja tugevate liitlastega. Selline julgeoleku lühikirjeldus on aga tingimuslik. Meie kaks protsenti on siiski suures plaanis väike ja nõrk võrreldes ohuga, ja mis puutub liitlasi, siis ei tohi kunagi unustada, et iga riik käitub pea alati oma huvidest lähtudes. Nii püsib iga kaitseliit niikaua, kui mängus on mõlema poole huvid.