Tartu kõige kesksemasse parki kavandatava Südalinna Kultuurikeskuse rajamist ette valmistavad uuringud ja arutelud on andnud suurepärase võimaluse mõelda muuhulgas ka selle peale, missugune peaks olema üks moodne park, kirjutavad maastikuarhitektid Anna-Liisa Unt, Merle Karro-Kalberg, Karin Bachmann.

Kas kesklinna pargid annavad üldse pargi mõõdu välja? Kas roheala arvelt hoone ehitamine on õigustatud? Kas parke on vähe või on läbi mõtlemata rohelust Tartu kesklinnas hoopis liiga palju?