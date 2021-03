Olen töötanud kooliõpetajana ligi 20 aastat ja märganud, et viimase 10 aasta jooksul on lastel ja noortel järjest sagedamini esinenud vaimseid probleeme, kirjutab Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi juhataja Josemaría (Chema) Camean. Kas seda saaks kuidagi seletada, et võiksime neid ehk paremini aidata ja probleeme ennetada?