Inimesed harjuvad avariiolukorraga mõne põlvkonna jooksul. Uus ja ajutine hakkab tunduma igavene ja püsiv. Käimasolevatel vaidlustel Tartu südalinna kultuurikeskuse ümber on paralleel Tallinna Harju tänavaga. Ka seda on soovitud täis ehitada nagu vanasti. Selle vastastel on vähemalt argumendiks, et nii varjataks praegust kaunist vaadet Nigulistele.

Tartus on kõnealusel kohal käinud kunagi vilgas elu. Miks peaks see siis tühi olema? Miks arvata, et see linnastruktuur, mis sinna pärast 1775. aasta suurt tulekahju kujunes, ei olnud loomulik, aga see, mis tekkis selle asemele Vene pommitamise tagajärjel, on millegipärast väga loomulik ja orgaaniline ja vajab säilitamist?