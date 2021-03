Leheveergudelt leiab artikleid, mille probleemipüstitus seab kahtluse alla regionaalpoliitika kasumlikkuse Eestile või naeruvääristavad fakti, et riik on suure raha eest Haapsalu poole raudteed ehitanud. Miks me rongiliiklust ja maakonna bussiliine üldse ülal hoiame, kui meil maanteed on ju olemas? Mine lihtsalt tööle ja osta endale auto!