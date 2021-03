Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

RMK kui riigi rahamasina eesmärk ja tegevus tuleb ümber mõtestada. Kui on mustvalgelt püstitatud riiklik eesmärk, et RMK peab eelarvesse tassima kümneid miljoneid eurosid, siis ei ole kahjuks ka metsal kirve eest pääsu. Eesmärk tuleb täita ja RMK on kahjuks ainult tööriist suures masinavärgis ning ei saagi kahjuks neilt oodata teistsugust käitumist.