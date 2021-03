Joe Bideni vastus ABC Newsi ajakirjaniku küsimusele tähendab rahvusvaheliste suhete seisukohast, et Putini eskaleerimispoliitika ajastu on möödanik. See poliitika on toiminud alates 2014. aastast ja seisnes selles, et Putin vapustas pidevalt Läänt oma valmisolekuga suuremal määral suhteid teravdada, kui Lääs selleks antud hetkel valmis oli ning sestap oli sunnitud hiljem passiivselt «reageerima». Nüüd - ja just seda näitab Bideni vastus – on Washington psühholoogiliselt valmis «ennetavateks vastusteks». Erinevalt Euroopast.