Metafoorid aitavad protsesse paremini mõista, vahel ka paremaid otsuseid teha. Praegusel kriisiajal on vaktsineerimise lainel kerkinud poleemika – kas vaktsineerida valitsuse liikmeid ja riigikogulasi eelisjärjekorras? Kas see on riigimehelik ja eetiline? Kas jah või ei – see on kui mitte lausa strateegiline, siis põhimõtteline küsimus küll, kirjutab psühholoogiaõppejõud Avo-Rein Tereping.