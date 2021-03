Koroonaviiruse nakkuse ülikõrge leviku tõttu on üle Eesti kehtestatud rangemad piirangud. Kõik see tähendab suurt töökoormust ka nende eesliinitöötajate jaoks, kes kontrollivad piirangutest kinnipidamist ja reeglite täitmist, kirjutab siseminister Kristian Jaani.

Alles see oli, kui möödunud aasta kevadel kuulutasime välja COVID-19 võitlemiseks eriolukorra. Täna oleme jõudnud kroonviirusega taas väga kriitilisse punkti. Eestis on viimasel ajal tuvastatud igapäevaselt esmaseid positiivseid teste üle tuhande.

Möödunud aasta kevadel tehti eriolukorra ajal järelevalvet nii ürituste, lahtioleku aegade, riigipiiri ületamise korraldamise, lähikontaktsete väljaselgitamise kui ka eneseisolatsiooninõuete järgimise osas. Iga tegevusega on kaasas käinud ka üleüldine selgitustöö. Samuti ei katkenud ka igapäevatöö. Politseinikud, päästjad ja Häirekeskuse päästekorraldajad ning vabatahtlikud on teinud oma tööd suure pühendumusega ja nii jätkub see ka edaspidi.