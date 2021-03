Artemi Trotski küsib oma blogis külma sõja alguse 75. aastapäevale pühendatud arvamusloos, kellele on kasulik uus, 2014. aastal alanud külm sõda.

Külm sõda algas ametlikult 5. märtsil 1946 Winston Churchilli kõnega Fultonis Missouri osariigis - 75 aastat tagasi. Selle sõnaühendi mõtles veidi enne seda välja seesama möödapääsmatu George Orwell – kirjutades, et tuumarelva olemasolu laseb kahel-kolmel üliriigil hoida üksteist ohjes ja pidada «sõjatut sõda». Nõnda ka läks. Üksikasjadega olete kursis.

Külm sõda lõppes ametlikult 1989. aasta detsembris, kui George Bush vanem ja Mihhail Gorbatšov kuulutasid Maltal välja kauaoodatud rahu. Gorbatšovil sai muuseas just täis 90 eluaastat. Palju õnne! Ametlikult NSV Liidu kapituleerumist välja ei kuulutatud, ent oli ilmne, et idapoolne üliriik kaotas: nii geopoliitiliselt, majanduslikult kui ka ideoloogiliselt. Seda enam, et Varssavi pakti järel lakkas peagi olemast – ühes plaanimajanduse ja kommunistliku moraaliga – ka NSV Liit ise.