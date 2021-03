Tehisintellekt tuleb. Ja muudab ühiskonda aluspõhjani. Robotid tungivad meie igapäevaellu – kõik see on paratamatu. Muidugi juhul, kui mingit meid sajanditega mõõdetavalt tagasipaiskavat õnnetust ei juhtu.

Tunnistagem, et pealkiri sel kujul on puhas klikipüüdja, kummatigi on paljud arusaamad intelligentsetest masinatest endiselt seal Karel Capeki R.U.R.-i tasemel, mille ta kirjutas üsna täpselt sajand tagasi. Nii et mõtisklust, mida tehisintellekt kaasa toob, võib väga hästi alustada ka günoididest (naisekujulistest robotitest).