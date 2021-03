Riiklikult rahsatud «varitoimetajad» suutsid kaasa aidata sellele, et arukate lahenduste kasutussevõtt koroonakriisis venis. Ebapädevaid otsuseid ja ka otsuste puudmist kaeti kauni retoorikaga. Vaktsineerimiskava ja seonduva logistika puudumine on täna ilmsiks saanud.

Äsjane Pealtnägija jagas teadmise selle kohta, et möödunudkevadist koroonakriisi suhtekorraldama palgati ühtekokku kuni 90 inimest. Suure ajalehetoimetuse jagu rahvast, kelle rolliks olevat olnud siis sõnumiseadmine. See mis välja kukkus on tagantjärgi hinnates paras õnnetus. Samal ajal sai nii mõnegi lähikondse ja tuttavaga püütud avalikkusele selgitada seda, mis teaduslikke allikaid lugedes tegelikkuses toimub ja mis selle viiruse kohta teada on.