Selle otsuse taustal on viimastel päevadel tõusnud debatt eriolukorra kehtestamise vajadusest või mittevajadusest. See pole aga kuidagi seotud praeguse kriisi lahendamisega. Kõik sisulised ja ranged piirangud, mille vabariigi valitsus viirusega võitlemiseks on juba kehtestatud või mida oleks veel vaja kiiresti kehtestada, on võimalikud ka ilma eriolukorda välja kuulutamata.