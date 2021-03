Ettevõtluskõrgkoolis Mainor on eesti keele õpe välisüliõpilastele kohustuslik

Tartu Ülikool eelistab mitte teha eesti keele õpet kohustuslikuks

Eiralaõpet ei soovita vähendada eesti keele õppe suurendamiseks

Tartu Ülikooli peahoone rahvusvahelise konverentsi päevil 2019, kui koroonat veel ei olnud FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Mõtteid vahetavad Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor, Eesti keelenõukogu esimees Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ja ettevõtluskõrgkooli Mainor alus- ja keeleõppe mooduli juht Marleen Kedars. Vestlust juhib arvamustoimetuse juhataja Martin Ehala.

Martin Ehala: Kui suur on praegu välisüliõpilaste eesti keele õppe maht?

Tartu ülikool pakub 6 EAP mahus eesti keele ja kultuuri õpet, see ei ole kohustuslik (2:40) aga 6 EAPst ei piisa. Mainor pakub alates 2019. aastast 6 EAP eesti keelt kohustuslikult magistrikavadel, ja bakalaureusekavadel 12 EAP kohustuslikult (5:00, eesti keele vajadus saab välisüliõpilastele ilmseks seoses praktikakohaga.

Martin Ehala: Miks Tartu Ülikool on läinud vabatahtliku õppe teed, mitte kohustusliku õppe teed? (7:52)

Aune Valk: Ma usun, et peab looma võimalusi, ja teadvustama et võimalusi on. Kui see on koht, kus vaadatakse et Tartu Ülikool ei tähtsusta eesti keelt, siis teeme aee 6 ainepunkti kohustuslikuks.

Martin Ehala (9:47): Birute Klaas-Lang, milline oleks paras eesti keele õppe maht?

Birute Klaas-Lang: Võibolla pole hea öelda, et mingi aine on kohustuslik, aga meil siiski on õppekavas aineid, mis on kohustuslikud. Minu mõistus küll ei võta, miks Eesti tundmine ja eesti keele tundmine, eriti siis, kui koolitame neid spetsialiste Eesti tööturule, miks me siis ei õpeta neile. Igal semestril võiks olla kuus ainepunkti. Tuleks ka aidata leida välisüliõpilastel praktikakohti ja lootsida neid ka seal eesti keele osas.

Aune Valk (12.30): Meil ülikoolis ei ole üldained kohustuslikud. Projektipraktika võimaluse oleme loonud, mis on välisüliõpilastele turvaline keskkond. IKT erialal minnakse küll tööle, aga neil tööl polegi vaja eesti keelt, pigem ühiskonnas hakkama saamiseks.

Martin Ehala: Millised on veel erialad TÜs, millele on turunõudlus Eestis?

Aune Valk: kindlustusmatemaatika, majandus, ärindus. Lahkutakse välismaale arstiõppe erialadelt.

Martin Ehala: Kas eesti keelt pakutakse ka valikainetena rohkem kui see 6 EAP. Üks asi on kursused, mida üliõpilane saab võtta lisaks. Teisiti oleks valikainetega, mis oleks erialaõpingute osa, eriti valdkondades, kus on turunõudlus spetsialistide järele. Kas neid on Tartu Ülikoolis?

Aune Valk (17:20): neid võiks olla, ma arvan, et see on hea ettepanek. Raksus on see, et erialainimesed ei taha oma ainetest loobuda.

Martin Ehala (19.00): Meil õpivad ka eesti üliõpilased ingliskeelsetel kavadel? Kui palju neid on?

Birute Klaas-Lang: Soomes on kõigile üliõpilastele soome keele taseme kohustus. Me peaks seda kaaluma.

Aune Valk: Ingliskeelsetes kavades on eesti keele õpe sees, ja nad saavad õppida eesti keelseid aineid. Küsimus, kas see peaks olema kohustus? Üliõpilased peaks oskama ka inglise keeles kirjutama. Kas ingliskeelsel kaval eestikeelse teksti kohustus ei nõrgenda nende inglise keele pädevust ja õppimisvõimalusi lõpetamise järel.

Martin Ehala (24:20): Kui paljudel õppejõududel ja teadustöötajatel on eesti keele nõuded sees?

Aune Valk: Uutes lepingutes on see sees – 5 a. perioodi jooksul on vaja omandada eesti keele oskus.

Hendrik Agur (26:50): Eesti ülikoolid jäävad paljudest vene noortest ilma, sest neil pole piisav eesti keele oskus. Milline on teie vaade, et olukord muutuks?

Aune Valk: vene noorte väiksemad haridusvõimalused on suur probleem. Osaliselt on see keeles kinni, ei saada hakkama eestikeelses ülikoolis.

Tarmo Soomere (28:50): Eri riigid promovad oma keelt eri määral. Näiteks Saksamaal alustatakse saksa keele intensiivkursustega. Doktoriõppes investeerib Eesti riik 35 tuhat eurot, plaan on hakata investeerima 80 tuhat eurot. Kas selle summa sees ei saaks anda kaks kuud intensiivset eesti keele õpet?.

Aune Valk: ma arvan, et saaks.