Postimehe digistart ei ole minevikus olnud kõige kiirem, sest Postimees on väga pika ajalooga paberleht. Nüüd on jõutud juba üsna kaugele ja avatud lugude päeval on kõik oodatud lehe veebiversiooniga tutvuma, kirjutab Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar.

Täna on päev, mil Eestis jõustuvad täiendavad piirangud. Suletakse kaubanduskeskused, restoranid, koolid ning avalikus ruumis hakkab taas kehtima 2+2-reegel. Põhimõtteliselt jõustuvad samad reeglid nagu aasta tagasi, kui 12. märtsi hilisõhtul 2020 kuulutas valitsus välja eriolukorra.

Kui valitsus paneb täna riigi lukku, siis meie teeme Postimehe lukust lahti. Me avame üheks päevaks oma veebisisu ning korraldame sellisel viisil justkui avatud uste päeva, et näidata, mida kõike meie lehe veebiversioonist leida võib. Seda ei ole vaja tõlgendada, nagu meile valitsuse täiendavad piirangud ei meeldiks. Vastupidi, oleme oma juhtkirjades korduvalt soovinud, et karmimad meetmed oleks tulnud kehtestada juba varem. Kuid taas peavad inimesed töötama kodukontoreis ning uue olukorra esimesel päeval tahame jagada informatsiooni võimalikult paljudele lugejatele.

Möönan, et mul on selle kõigega seoses déjà-vu-tunne. Aasta tagasi pidime kõik ajakirjanikud ja tugistruktuurid saatma tööle kodudesse ning andma lehte välja kaugtööna, kasutades elektroonilisi kanaleid. See traumaatiline kogemus pakkus ometi võimaluse kiirendada meie digipööret. Muidugi, juba enne seda oli Postimees veebis midagi muud kui Postimees paberil. Kuid nüüd veelgi enam ning aasta pärast küllap enamgi veel. Kiirem, operatiivsem, varustatud piltide, dünaamiliste graafikutega, videotega.

Täna pakume kõigile huvilistele võimalust tasuta vaadata, kuhu me oma arengus jõudnud oleme. Olen Postimehe inimeste töö üle uhke. Kuna Postimees on väga pika ajalooga paberleht, pole meie digistart olnud minevikus kõige kiirem, kuid nüüd oleme jõudnud juba üsna kaugele.

Praeguseks on ajakirjanikud taas kodudesse saadetud, kuid erinevalt eelmisest aastast, kui meil polnud halli aimugi, millega meil täpselt tegemist on ning kui kaua viiruse jama kesta võiks, paistab tunneli lõpus juba valgus. Ehkki vaktsineerimine on läinud üle kivide ja kändude, see siiski toimub ning ma olen kindel, et maikuus saame tulevikku vaadata juba palju julgemalt, nähes normaalse elu järkjärgulist taastumist.

Mis puutub lehetegemisse, siis nüüdseks oleme juba vilunud kaugtöölised. Loomulikult on ajakirjandus inimestest ja inimestele, mis tähendab, et ajakirjanduslik kaugtöö ei saa kunagi täielikult asendada vahetut suhtlust allikatega, meie lugude tegelastega ning seetõttu pole olukord normaalne. Kuid mida annaks selles olukorras meeleheide? Me oleme seda kõike korra kogenud ja hakkama saanud. Saame ka nüüd, kui suveni ja suurema vaktsineerimiseni pole enam palju aega jäänud. Lisaks oleme mõndagi õppinud eelmise aasta kevade kogemusest, mis aitab meil praegu paremini hakkama saada. Seda nii kitsamas mõttes Postimehes kui laiemas mõttes kogu ühiskonnas.

Eile toimus traditsiooniline Postimehe arvamusliidrite päev, küll ilma ühise õhtusöögita ning videoülekandena, kus saatsime meie arvamusliidritele toidukorvikese koju. Elu peab jätkuma ka keerulistel aegadel. Ja nagu on kõlanud üks klassikaks muutunud arvamus, head kriisi ei tohi raisku lasta. Kas oleme kriisi hästi kasutanud? Mida me sellest õppinud oleme? Ma loodan, et kui naaseme tavapärasesse elurütmi, siis oleme kaasa võtnud sisekaemuse viljad ning suudame teha neid muudatusi oma elus, mis on vajalikud.

Meie Postimehes oleme teinud hulgaliselt muudatusi ja teeme kindlasti veel. Meie soov on võtta tehnoloogilistest arengutest maksimum ning rakendada seda oma lugejate heaks. Mõeldes idealistlikult, on see vajalik, et me üheskoos (uudiste külgedel) saaksime näha oma elu probleeme ja saaksime (arvamuskülgedel) arutleda võimalike lahenduste üle. Palun väga, täna on kõik lood Postimehe veebis avatud, tere tulemast!