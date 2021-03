Me oleme jõudmas COVID-19 viirusega võitlemises murdepunkti, kus iga hoolimatult lendu lastud sõna teeb haiget neile, kelle igapäevane töö on aidata hoida meie kõigi tervist.

Tervishoiusektor on väsimatult töötanud, et ära hoida hullemaid tagajärgi, kuid ka meie võimetel on piirid. Viimaste päevade uudistevoogu jälgides on esile kerkinud sõnumeid, justkui tervishoiutöötajad reageeriks üle võitluses viirusega. Meid süüdistatakse liigses emotsionaalsuses, faktide moonutamises ja varjamises, väheses suutlikkuses ning paljuski muus. Need süüdistused on ülekohtused ja ei aita kuidagi kriisi ohjeldada.