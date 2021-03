Postimehel on traditsioon kutsuda korra aastas lõunale inimesed, kelle mõtteavaldused on rikastanud avalikku arutelu. Eelmisel aastal jäi arvamusliidrite lõuna koroona tõttu ära, sel aastal toimub see tavapärasest teisiti - konverentsi vormis. Üritus kantakse üle otsesaatena Postimehe veebis 10. märtsil algusega kell 12.00.