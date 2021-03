Kuna traditsioon on seega murtud ja järgmise vabariigi aastapäeva ajal on Eestil juba uus president, siis võib ju loota, et ehk unustatakse see edevuse laata ja orjalikkuse paraadi meenutav formaat igaveseks. Aga mida sa siis selle asemele pakud, küsivad lugejad nüüd minult. Mõned mõtted mul on – panen need kirja ja loodan, et ehk kunagi mõni president samale lainepikkusele satub.