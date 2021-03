Vastuseks Aimar Altosaare ülevaatele Eesti rahvastiku arengust Postimehe nädalalõpulisas AK (27.02) ja päevakommentaarist « Rahvastikust, kriisist ja armastusest » (PM 1.03) kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre oma blogis , et muidugimõista on meil rahvastikukriis ja sellega toimetulekuks on vaja järjepidevalt toimivat ajutrusti.

Vahtre hinnangul on armastuse roll laste saamisel üle tähtsustatud. Levinud on ettekujutus, et laste saamiseks peab olema «õige» armastus. «Kuna aga õige armastus on umbes sama püüdmatu nagu õige eestlane, siis võib rahumeeli oodata, millal õige armastus peale tuleb, ja ootama jäädagi.