USA presidendi Joe Bideni ­kõne eelmisel ­nädalal virtuaalsel Müncheni julgeolekukonverentsil rõõmustas iga Atlandi-­üleste suhete ja NATO toetajat. Kõik oli täpselt paigas, NATO artikkel 5 on raudkindel ja ­Ameerika on tagasi. Meile, kellele NATO pakutav heidutus on eksistentsiaalse tähtsusega, on see oluline sõnum.