Sellest on räägitud aastaid, kuidas vene koolidest peavad saama eesti koolid vene lastele, aga 24. veebruaril, vabariigi sünnipäeval, saime presidendilt selge sõnumi, mis lööb uppi kõik varasemalt räägitu: «Vajame veendumust, et kõigil siia sattunuil, ükskõik kas nad on tulnud varem või nüüd, on võimalus ja isegi kohustus panna oma laps eestikeelsesse kooli.»