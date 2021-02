On ju Venemaa aastaid rääkinud, et lääs kasutab inimõiguste topelt­standardeid – Venemaad kritiseeritavat rohkem ja läänt vähem. Nüüd on Venemaa ise väidetavalt oma käsilaste kaudu tunginud Amnesty Internationali otsustusmehhanismi ja suutnud Navalnõile natsionalisti sildi omistamisega võtta viimaselt süümevangi staatuse. Mis siis – nagu märkis mõni kommentaator ühismeedias –, et Amnesty International ei võtnud süümevangi staatust eelmisel aastal lahkunud natsionaalbolševike liidrilt Eduard Limonovilt. Viimane esines omal ajal palju jõulisemate avaldustega kui Navalnõi.