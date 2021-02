Eesti riigi sünnipäev on kahtlemata pidulik ja rõõmus sündmus. Kuidas siis teisiti, kui seda avalikult tähistatakse. Meil tähistavad EV sünnipäeva nii kodanikud kui ka institutsioonid: riigikogu, valitsus, president... Seda kõike kajastatakse meedias. Pole ühtegi märki, et vabariigi sünnipäeva püütaks kuidagi pisendada või sellest vaikides kõrvale hiilida, nagu oleks tegemist piinliku sündmusega. Sündmusega, mille peaks pigem maha vaikima. Suisa vastupidi, meedia vahendusel loeme ja kuuleme, kui paljud kaasmaalased peavad seda aasta kõige tähtsamaks PEOKS.

Ja siis kuulen ma igal aastal presidentide sünnipäevakõnedest, mis meil on halvasti, kuulen, kuidas riik ei toimi päris õigesti, mis kõik on valesti või mille pärast peaksime muretsema. Sageli olen kuulnud suisa noomimist. Ma ei usu oma kõrvu: kas tõesti on tegemist sünnipäevakõnega?! Mul on sellepärast olnud ka piinlik, vaadates teleekraanil presidentide endi peole kutsutud külalisi kõne ajal tukkumas või igavlemas.