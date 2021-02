Otsustavatel aegadel on eesti rahvas suutnud ikka kokku hoida. Ja praegu on selline hetk. Ma räägin võitlusest koroonaviirusega.

Viirus ei tee ohvritel vahet parteilise eelistuse alusel. Viirust ei huvita meie sotsiaaldemograafiline profiil. Õigupoolest pole viirus päriselt eluski, ta vajab elu, et saaks paljuneda. Paraku on viirus päris asi, mitte vandenõuteoreetikute väljamõeldis. Küllap me kõik teame juba kedagi, kes on haigestunud. Võib-olla haigestunud raskesti. Võib-­olla surnudki. Meie ühine eesmärk on viiruse marss mööda Eestit peatada.