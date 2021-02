Me teatreid kinni ei pane, aga etendusi korraldada ei tohi. Just sellise sõnumi saatis valitsus spaahotellidele, kui käskis sulgeda vee- ja saunakeskused, kuid ettevõtteid tervikuna kinni ei pandud. Spaahotell on terviklik toode, kus töötab kolm-neli korda rohkem inimesi, võrreldes tavalise hotelliga, kus on sama arv tube. Oma olemuselt saab spaahotelli võrrelda muuseumi, teatri või kontserdisaaliga.