Kuusalu keskkoolis madruste koolitamist käsitlevas «Aktuaalse kaamera» uudises näidati, kuidas täiskasvanud õpilased on koolimajas ilma maskideta ega arvesta 2+2-reeglit ka olukorras, kus saaks kanda maski ja hoida vahemaad. Samal päeval tuli uudis, et koolid viiakse uuesti kaugõppele. Pole ka ime, kui suured inimesed ei saa aru, et tuleb vahemaad hoida ja maski kanda.