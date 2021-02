Vabariiklaste senatijuhi Mitch McConnelli tuline sõnavõtt Donald Trumpi tagandamisprotsessil ei jätnud erilist kahtlust, et suurel osal parteiladvikust on Trumpist villand. Kuigi enamik vabariiklasi ei läinud poliitilistel põhjustel nii kaugele, et endist presidenti tagandada, on kibedaid tundeid väljendanud paljud.