Kas lumekoristus on poliitiline küsimus? Loomulikult on, vähemalt Tallinnas, sest miks muidu plaanib Tallinna linnavolikogu opositsioon abilinnapeale umbusaldust avaldada. Aga see on poliitiline küsimus ka seetõttu, et omavalitsuste volikogud otsustavad, mil viisil talvist tänavate hooldust korraldatakse, millise osa kodanike kohustusest võtab enda kanda omavalitsus ning millised kohustused jäävad kinnistuomanikule. Eelarve on valikute küsimus.