Valeuudised on hakanud olulisel määral segama Eesti riigi võitlust koroonaga, kirjutab riigihalduse ministri nõunik Risto Kask (Keskerakond).

Eestis on neid, kes ei suhtu koroonaviirusesse tõsiselt. Levivad valeuudised, mis kutsuvad üles riskikäitumisele, kuid inimesi on hakatud ka ründama. Kas sellist Eestit me tahtsimegi?