Me ei ela enam hobuste ja aurumasinate ajastul

Tallinn on pöördunud taas munitsipaalkapitalismi

Tekkinud on kafkalik olukord

Priidu Pärna. FOTO: Sander Ilvest

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf hindab, et eraomanike teehoolduskohustus on täitmata 2/3 ulatuses. Tundub, et on tekkinud revolutsiooniline olukord, kus omanikud enam ei taha ja valitsejad ei saa samas vaimus edasi minna, kirjutab Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna (Isamaa).



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Kui kaaslinlased on vihased, et krundiomanikud ei hoolda talvel oma majaesist, siis ei panda tähele, et tegemist on linna maaga, mitte eraomandiga. Loomulikult peab eraomanik oma krundi korras hoidma, suvel niitma rohtu ja talvel tõrjuma purikaid.

Kinnistuomanike esindajana pöördusin detsembris riigihalduse ministri poole, et talvine kõnniteehoolduse kohustus kinnistuomanikele tühistataks. Leian, et 21. sajandil ei ole praegusel viisil linnavara hooldamise korraldamine enam õigustatud. Me ei ela enam hobuste ja aurumasinate ajastul, vaid tehnikasajandil, kus on ATVd, iseliikuvad autod ja koristusrobotid. Sellest lähtuvalt on kummaline panna lumelükkamise kohustus labidate ja luudadega toimetavatele kinnistuomanikele.