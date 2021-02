Vanapaber on üks peamistest jäätmeliikidest, mille kogumine olmejäätmetest eraldi on juba ajalooliselt Eesti inimesele harjumuspärane. Vanapaberi all peetakse silmas eelkõige trükitud meediaväljaandeid, paberreklaami, koopiapaberit jms. Sageli arvatakse, et pakendikonteinerid, kuhu võib panna pappkartongist ja paberist pakendeid, sobivad ka vanapaberile, kuid nii see kahjuks ei ole. Pakendikonteinerite teenindamist rahastavad pakendatud kauba tootjad ja maaletoojad. Perioodika ja trükireklaami kogumise ja taaskasutamise kulud peab aga tarbija ise kinni maksma.

Pakendite kogumisega on lihtne: vastavalt pakendiseadusele tasuvad tootjad selle eest, et nende toodetud või maale toodud pakendid kokku kogutakse ja taaskasutusse suunatakse. Pakendatud kauba tarbijal on õigus pakendijäätmetest tasuta vabaneda. Ajalehed-ajakirjad ning ka postkasti jõudev paberreklaam on aga eraldi jäätmeliik ning selles kogumise ja taaskasutuse kulud on tänaseni tarbija kanda. Selleks tuleb tellida kas vastav teenus või kasutada kohaliku omavalitsuse loodud kogumissüsteeme, nt jäätmejaamades. Viimased kulud on aga samuti tarbija kanda, kuigi kaudselt, maksude kaudu.