Jaanuari lõpus tegid EL liikmesriikide välisministrid ühiskohtumisel kliima- ja energiadiplomaatia valdkonnas 2021. aastaks otsuseid, mille hulgas on nii paremaid kui halvemaid. Seda enam, et värske kliimamuutustega kohanemise rahastamise raporti järgi on osad (rikkamad) arenenud riigid oma panust kliimamuutustega kohanemisse üle raporteerinud. Teisiõnu – vähem teinud, kui lubatud.