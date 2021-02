Eesti poliitikutel ja diplomaatidel tuli iga hinna eest võidelda välja olukord, kus Eesti küsimust nähtaks laias maailmas just nimelt rahvusvahelise küsimuse, mitte pelgalt Venemaa (või Saksamaa) siseasjana.

Lihtne neid tunnustusi saada ei olnud. Välisriikide poliitikud ja diplomaadid olid Balti riikide iseseisvuspüüdluste suhtes üldjuhul skeptiliselt meelestatud ning kaldusid arvama, et nendega püsivaid suhteid sõlmida pole mõtet või on see lausa ohtlik, kuna enamlaste võim ei kesta kaua ning peagi taastatakse monarhistlik või demokraatlik Venemaa oma endistes piirides (v.a Soome ja Poola). Samuti peeti Balti rahvaid iseseisva riikluse jaoks liiga väikesteks, vaesteks ning ka põhimõtteliselt ebaküpseteks ja võimetuteks ennast tsiviliseeritud moel valitsema.