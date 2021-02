Eesti põhiseaduses puudub selline termin. Põhiseaduse § 12 sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed. Aga peaminister andis sisuliselt ühiskonnale mõista, et võrdsus on kõigest tühi sõnakõlks. On «tähtsad riigitegelased» ja on ülejäänud inimesed. Lisaks väljendub ebavõrdne kohtlemine veel selles, et saime teada, et reeglite rikkumine on lubatud Marika Priskele, aga ei ole lubatud Valga haigla eksjuhile Margus Ulstile. Ulsti suhtes pidas minister Kiik lahkumist ainumõeldavaks lahenduseks, Priske käitumist pole ta hukka mõistnud poole sõnagagi.