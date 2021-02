Vandenõuteooriaid on varemgi võrreldud viirustega (ka arvutiviirustega, kuna nad takistavad süsteemi tööd). Praegusel ajal räägitakse kahest pandeemiast, millest üks on seotud haiguse endaga, teine aga valeuudiste laviiniga ja vandenõuteooriate vohamisega. Vandenõuteooriate jälgimine reaalajas lubab süveneda nii nende loogikasse kui ka adeptide psühholoogiasse.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajad on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.