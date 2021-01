Viiruse toodud kriisis on kõik pöördunud pea peale. Tallinnas on kukkumine kõige rängem, samas on mitmed maakonnad teinud rekordeid siseturismis, mille tõttu näiteks väikese Hiiumaa turismitulemused on pandeemiale vaatamata 11 kuu kokkuvõttes koguni paremad kui möödunud aastal.