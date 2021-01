Aeg annab arutust. USA ametist lahkunud presidendi Donald Trumpi ja EKRE vahel paralleelide tõmbamine oli meil äsja üks magusamaid jutuaineid. Mõned neist rööpsustest on olemuslikud, teised pindmised. Siinkohal pakub huvi järgmine aspekt: mis vahekorras on mõlema puhul n-ö sisu ja vorm ehk ühelt poolt ideed ja teod, teiselt poolt nende serveerimine avalikkusele ja läbiviimise laad? Sellega haakub laiem teema: kui suur osa on üldse poliitikas isiklikul kuvandil?