Viimastel päevadel on uudiskünnise ületanud COVID-19 vaktsineerimise järjekord, räägitakse eelisvaktsineerimistest ja eliitvaktsineeritutest. Siinkohal on mõistlik vaadata veidi laiemat pilti ja näha üksikute puude taga metsa. Meil seisab ees veel palju selgitustööd, et inimesed soostuksid vaktsineerima ning selles osas peaksid eeskuju näitama eelkõige meditsiiniasutuste töötajad, valitsuse liikmed ning teised olulised arvamusliidrid.

Tegime detsembris haigla COVID staabis lähtuvalt Haigekassa suunistest otsuse, et haigla jaoks eraldatud vaktsiinidest vaktsineerime esmajärjekorras eesliini töötajad, toimepidevuseks olulised juhid ja Covid staabi liikmed. Haigla nõukogu peame haigla toimepidevuse oluliseks osaks ning pakkusime ka neile vaktsineerimise võimalust. Seejärel said võimaluse vaktsineerimiseks kõik meie töötajad ning ka meie tööprotsessides olulised partnerid, sest haigla toimepidevuse osas kannab rolli iga töötaja. Regionaalhaigla vaktsineerimiskava koostamisel oleme lähtunud põhimõttest, et see oleks läbipaistev ning selge, aga ka piisavalt paindlik, et kõik doosid vaktsiini leiaksid kasutust.